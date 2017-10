"Nosotros nos centramos en la cuestión deportiva, cada uno tiene su responsabilidad (dentro del Barça), en mi caso soy el entrenador del Barcelona e intentaré que mi equipo gane" el sábado en Liga en el campo del Athletic de Bilbao, afirmó Valverde en rueda de prensa.

El 'Txingurri' Valverde, que se ha visto bombardeado en las últimas semanas con preguntas sobre la cuestión catalana, insistió en que sigue el asunto "como todo el mundo con mi propia opinión, pero me gustaría que nos centráramos en la cuestión deportiva".

El técnico azulgrana habló así después que en la tarde de este viernes el parlamento regional catalán aprobara una declaración de independencia de España, mientras el gobierno español se dispone a intervenir la autonomía de la región.

Preguntado por si se imagina una Liga sin el Barcelona, Valverde también prefirió no responder alegando que son solo "elucubraciones".

"Eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos, me parece muy bien que se hagan elucubraciones, pero a mí no me corresponde hacer elucubraciones sino hablar sobre la realidad, la realidad es que tenemos mañana un partido de la Liga y que lo intentaremos ganar", aseguró.

El técnico azulgrana jugará el sábado un partido emotivo contra su exequipo, contra el que advirtió que tendrán que estar preparados.

"El Athletic es muy fuerte en San Mamés, no solo de ahora sino de años atrás, el público empuja mucho, no se entregan aunque vayas por delante, es un rival que siempre está empujando", añadió Valverde.

"Los partidos contra el Barcelona siempre han sido partidos que motivan mucho al Athletic porque es un clásico de la Liga, es un partido que todos quieren jugar", aseguró el extécnico del equipo vasco.

"Estoy un poco expectante por ver lo de mañana", añadió Valverde, quien reconoce que se trata de un partido especial para él y que el Athletic no está atravesando su mejor momento, pero "es peligrosos igualmente y una situación de estrés es un equipo que siempre da la cara".