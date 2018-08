"No tengo nada; lo único que tengo es la vida y el fútbol": Garcés

¿Has pensado en el retiro del fútbol?

"Por ahora, no. No son mis pensamientos. Me siento bien físicamente y con mucha energía".

¿Hablas con Luis Tejada?

"Es mi compadre, pero tengo un par de meses que no hablo con él. Siempre será mi amigo y mi compadre. Disfruté muchas cosas con él dentro de la cancha. Logramos muchos éxitos juntos. Me alegra mucho que le vaya bien".

Pudiste estar mejor que Luis Tejada en estos momentos...

"Sí, pero esas son cosas del pasado. Ustedes saben claramente el potencial que yo tenía. Estamos viviendo el presente. Estamos jugando al fútbol y estamos con vida y esperanza de cualquier cosa que pueda pasar nuevamente".

¿Qué piensas hacer después del fútbol? ¿Tú estudiaste?

"Llegué hasta la escuela primaria. Tengo que prepararme bien si es que quiero ser técnico, ser alguien para preparar a los 'pelaos'. En eso estamos. Pienso prepararme para tener una oportunidad de ser técnico o estar en el rol del fútbol".

¿No te ves trabajando de pescador en Puerto Caimito?

"No. Lo mío es el fútbol. De lo que yo ahora mismo tengo y de lo que soy, quisiera trasmitírselo a la juventud que viene creciendo. Quisiera transmitirle muchas cosas positivas de mí, pues tienen que ser alguien en la vida y en el fútbol".

¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de tu carrera?

"Cuando jugué en Uruguay. Allá tuve muchos recuerdos buenos. Tuve muchos compañeros que hoy los estoy viendo en ligas españolas, liga italiana, en muchas de las mejores ligas del mundo".

¿Cómo a quiénes, José Luis?

"Luis Suárez, Diego Godín, Chori Castro, entre otros. Hay otros compañeros que están jugando en ligas importantes. Me trae muchos recuerdos buenos, positivos y, a la vez, me da mucha nostalgia y tristeza de no lograr lo que pude haber hecho".

¿Has llorado mucho por esto?

"Sí, a veces. Llegan momentos de tristeza. Cuando uno está pasando momentos difíciles, uno recuerda las cosas que pasó. Yo tenía todo en ese momento. Tenía para vivir una vida buena y no sé qué pasó".

¿Es cierto que estás mal económicamente y que vendiste los autos?

"Sí. No tengo nada. Lo único que tengo, gracias a Dios, es la vida y, espero en Dios, que me dé una nueva oportunidad por ahí que pueda acomodar nuevamente un poco mi vida para poder ayudar a mi familia. Pero, con esto, yo no le pido tampoco que me tengan lástima ni esas cosas. Yo tengo algo en la vida: jugar al fútbol. Yo sé que yo puedo ser algo para poder apoyar a mi familia y a mis hijos. Ojalá pueda salir algo más adelante, sea jugando fútbol, dirigiendo o preparando a los niños. No sé. En algo. Sé que va a salir algo".

¿Cuesta un poco llevar el pan a casa? ¿Consideras que está dura la vida en Panamá?

"La vida está un poquito dura y complicada, pero hay que saber vivirla, ya que no está fácil... y en Panamá: mucho peor. Hay que saber como uno anda en la calle, porque la situación está complicada".

¿Crees que deberías tener un poco más por toda tu trayectoria?

"Sí, claro. Quisiera tener algo más de dinero en la vida y tener mi vida un poquito más cómoda; pero, para eso, hay que trabajar y sacrificarse. Hay que seguir adelante. Espero tener un apoyo del Gobierno. Ojalá me den una mano, un apoyo. Porque yo sé que en el fútbol de Panamá he hecho mucho. En la vida he hecho mucho por el país. Siento que no he tenido un respaldo de la federación y por el fútbol de Panamá".

¿Te has sentido señalado?

"Yo sé que no le voy a caer bien a todas las personas. Hoy hay mucha discriminación con el futbolista de Panamá. Tengo una vida que no ha sido fácil. He tenido mi cabeza y los pies sobre la tierra y ya pasé muchas cosas difíciles en la vida. No creo que vuelva a cometer los mismos errores que cuando estaba joven. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Solo quiero cosas positivas para mi vida".