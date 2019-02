Pero Cristian Fabbiani, popularmente llamado el "Ogro", aún recuerda a Panamá su leve experiencia en el fútbol de la LPF.

Fabbiani señaló al periodista Matías Szpigiel, que había firmado con el CD Universitario para jugar la Copa; "El objetivo era ese, pero perdimos en cuartos de final, después ya no daba para más, el técnico jugaba sin 9 y tuvo que ver la familia también. A ver, cobraba en dólares, si quería me quedaba, pero extrañé mucho a mis hijos.

Cristian Fabbiani también señaló que mantiene comunicación con jugadores panameños; "Sigo hablando con compañeros de allá, creo que a algunos les cambié la cabeza. El fútbol panameño no es muy profesional, igual también sé que me llamaron por publicidad, pero la pasé muy bien, fue una linda experiencia", sentenció el "Ogro".

Cristian Fabbiani solamente jugó 83 minutos en la Liga Panameña de Fútbol, sus últimas declaraciones en Panamá:

El delantero argentino Cristian Fabbiani no seguirá en Universitario de la Liga Panameña de Fútbol. “Yo vine a jugar y acá no me van a tener en cuenta”, dijo el ariete a este medio. Hoy parte a Argentina. #SomosLaSele 💣⚽👀 pic.twitter.com/dV7X5A3zvG