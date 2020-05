Un gringo en la lista de posibles fichajes del Barcelona

Es un jugador que entra por los ojos muy fácilmente porque tiene todo lo que puede pedir la afición de un lateral. En defensa, por mucho que tenga que mejorar, se deja la piel en cada acción y es rapidísimo (el encargado de quedarse en el centro del campo en los saques de esquina a favor para frenar los posibles contragolpes). Los aficionados del Getafe recordarán lo que le hizo sufrir Cucurella y, a su vez, cómo le aguantó el pulso con dignidad. Pero es muy significativo cómo Ten Hag esta temporada prefirió a Mazraoui por delante de Dest en los dos partidos más importantes de la Champions: Stamford Bridge y la decisiva visita del Valencia.

En ataque se le puede esperar lo inesperado. "A veces parece un 10, tiene ese tipo de calidad. 99 de cada 100 veces consigue el regate, creo que es lo que lo distingue", dijo Tab Ramos, seleccionador sub-20 a The Guardian. De hecho, al hilo de estas palabras, en algunas acciones se le ha visto en posiciones de mediapunta y es muy hábil en espacios pequeños. "Lo que me gusta de él es que no tiene miedo cuando esta bajo presión, que es lo que ves en muchos defensas, que no se sienten cómodos con el balón en los pies. Él los va a regatear o dar el pase entre líneas, que lo hace muy bien", Van den Bergh, ayudante de Ramos.

With Nelson Semedo on his way out after the season, i like this pick up as a future replacement. Sergio Roberto can fill in until Dest is ready. https://t.co/dPqDZDiL9e