La historia de una refugiada Siria inspira la campaña de Navidad del Barcelona.

El acto ha contado con la presencia de la propia Nujeen que, el 2 de septiembre de 2015, subía en su silla de ruedas a una pequeña lancha para emprender un viaje de 5.000 kilómetros para alejarse del horror y la barbarie que se estaba viviendo en Alepo, su ciudad natal.

A lo largo de este tortuoso camino, Nujeen fue forjando una increíble historia que plasmó en un libro, en el que cuenta, entre otras cosas, como las victorias del Barça aliviaban muchos de esos malos momentos.

"Soy una chica completamente normal que se siente como cualquier otra persona, pero que ha sufrido mucho, le han pasado muchas cosas y ha visto muchas cosas. Algunas veces, he pensado que el futuro sería muy negro, pero muchos de esos momentos difíciles me ha ayudado superarlos ser una gran seguidora del Barça. Me siento parte de esa familia de 15 millones de fans que el Barça tiene en el mundo", ha explicado.

Cuando el club tuvo conocimiento de la historia de Nujeen a través de su libro, rápidamente se puso en contacto con ella y mandó a Manu, el chófer del primer equipo, a buscarla a Colonia (Alemania) en el autobús oficial, para trasladarla a Barcelona.

Este viaje vital de Manu y Nujeen, dos personas de dos mundos tan radicalmente distintos y que no se conocen, se plasma en un emotivo microdocumental que es la pieza audiovisual principal de la campaña 'El sueño de Nujeen', que cuenta además con un anuncio y una página web (fcbarcelona.cat/nadal).

"Este año queríamos buscar una forma diferente de felicitar la Navidad a todo el mundo y, en lugar de hacerlo con una imagen, hemos decidido explicar una historia de vida y superación como la de Nujeen", ha apuntado el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

La joven siria conoció a Bartomeu a su llegada a Barcelona. Cuando, al entrar en la capital catalana, Manu le propone acercarse primero con el autocar a ver la Sagrada Familia ella le responde que antes de nada quiere visitar el Camp Nou.

El documental narra su experiencia en clave azulgrana, cómo en ese primer encuentro con Bartomeu, Nujeen le regala su biografía y a cambio el presidente le cede la insignia del escudo del Barça que lleva en la solapa.

Cómo es invitada al palco a presenciar el Barcelona-Ceta de Liga y luego recibe la visita de Ter Stegen y Piqué, que le da las gracias por compartir su sueño y le regala una camiseta del conjunto azulgrana con el nombre de la joven refugiada a la espalda.

Y también como, al día siguiente, va a ver un entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y puede conocer a Rakitic, Iniesta, Luis Suárez y a su ídolo Leo Messi.

"Me hice del Barça a los 5 años, porque mi hermana era del Real Madrid y yo ya estaba harta, pero lo que me ha hecho seguir siendo fan es que todo el equipo es como una gran familia y el club tiene un simbolismo que me gusta: aunque haya pasado por etapas difíciles, siempre ha trabajado duro para conseguir sus objetivos y ser feliz", señala.

Nujeen, que a sus 18 años y pese a su parálisis celebrar, habla cuatro idiomas, es una enciclopedia andante de barcelonismo. Es capaz de detallar cualquier partido de los azulgranas, sobre todo de la era Guardiola, "cuando más he disfrutado del equipo", apunta mientras recuerda el Iniestazo de Stanford Bridge o la final de Roma de 2009 como los momentos más mágicos que jamás ha vivido.

La presentación de 'El Sueño de Nujeen' ha servido no solo para poner foco en la historia de la joven Siria sino también para explicar la acciones que la Fundación Barça está llevando a cabo para concienciar del drama de los refugiados.

Así, la directora de la Fundación, Maria Vallès, ha destacado el acuerdo que el club tiene con entidades como Acnur, Proactiva OpenArms o la Cruz Roja para llevar a cabo diversas iniciativas y los programas sobre el terreno que la entidad desarrolla en el Líbano, Grecia e Italia.