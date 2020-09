El insólito ambiente del US Open: mapaches en las gradas y aplausos enlatados

El rugido de las 20.000 personas que atestaban el estadio central Arthur Ashe en Queens cada septiembre ha quedado reducido a un lejano recuerdo, y con la obligada ausencia de los aficionados en este Open del coronavirus, lo que se escucha después de cada punto son unos discretos y monótonos aplausos ficticios que, con el paso de los partidos, los organizadores decidieron introducir en un intento de que los tenistas estuvieran más cómodos.

Quizá, también, para tratar de disimular algunos de los elementos de la banda sonora de Nueva York más desagradables: el constante chirriar de los trenes en las estaciones elevadas del metro, como la que lleva a Flushing Meadows, los aviones que sobrevuelan la zona, o los impertinentes vehículos de neoyorquinos que ignoran las normas de contaminación acústica.

Aun así, el estruendo urbano se cuela en las pistas y distrae con frecuencia a los jugadores en el momento del saque, sustituyendo de esta manera a los aficionado excesivamente entusiastas que tanto suelen irritar a los tenistas en el momento más crucial.

MAPACHES 'VIP'

Los que se han colado también en el complejo de Billie Jean King son los curiosos y escurridizos mapaches, que pueden verse con frecuencia en las zonas menos densas y más verdes de Nueva York, pero que tienden a huir de las personas.

Y como en Flushing Meadows este año apenas hay gente, estos mamíferos han decidido acampar a sus anchas en las amplias instalaciones, y han sido fotografiados recorriendo el paseo conocido como la "Pista de los Ganadores" en el Billie Jean King, e incluso observando partidos desde las gradas del Arthur Ashe.

"¿Acabo de ver a un mapache atravesando los asientos del estadio?" preguntaba incrédulo en Twitter un aficionado al tenis mientras veía en la televisión el duelo entre Victoria Azarenka y Karolina Muchova en octavos de final.

"Qué envidia. Ese mapache tiene mejores asientos que yo cuando fui al Abierto en 2012", bromeaba otro usuario.

