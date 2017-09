El boxeador Andre Ward pone fin a su carrera invicto

El también medallista de oro olímpico utilizó su portal para anunciar su retiro.

"De todo corazón, agradezco a todos ustedes que han tenido un papel en mi travesía. Ustedes saben quiénes son. No podría haberlo logrado sin ustedes", escribió. "Quiero que esté claro, me retiro porque mi cuerpo no puede soportar más los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo darles a mi familia, mi equipo y mis fanáticos todo lo que tengo, entonces no debo seguir peleando".

MISSION ACCOMPLISHED ✌🏽 Link in bio... Una publicación compartida de Andre Ward (@andresogward) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 7:00 PDT

Ward deja hoja inmaculada de 32 triunfos, 16 de ellas antes del límite.

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó oro en los semipesados. Posteriormente, en 2009, alcanzó el título mundial supermediano versión AMB y en 2011 unifica ante Carl Froch arrebatándole la corona del CMB.

Una lesión y problemas con su promotor lo alejaron de los ensogados por al menos año y medio, pero volvió para en el 2016 vencer a Sergey Kovalev y quitarle los títulos mundiales semipesados de la AMB, CMB y OMB en un polémico fallo de los jueces. Sin embargo le brindó la revancha a Kovalev y lo superó en ocho asaltos.

Sin duda, será un fuerte candidato para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo.