A la ofensiva de Martínez se unió el receptor venezolano Sandy León también con bambinazo.

Ambos apoyaron así al abridor Rick Porcello, quien se acreditó el triunfo.

León conectó un toletezo de cuatro esquinas con dos hombres en bases frente al relevista mexicano Oliver Pérez, aunque el revés fue para el abridor dominicano Jefry Rodríguez (1-5).

Los bambinazos del antillano Martínez fueron en el sexto y octavo innings, ambos solitarios.

J.D. Martinez hits a no doubter... or maybe he needed a little help from the fielder to get his 10th homer of the season #RedSoxpic.twitter.com/ksAFn8cD7x