Descalifican a boxeador olímpico por intentar morderle una oreja al rival

Por AFP



El boxeador marroquí Youness Baalla fue descalificado este martes de los Juegos Olímpicos de Tokio después de intentar morderle una oreja a su oponente durante un combate de los pesos pesados.

En una acción que evocó al famoso ataque de Mike Tyson a Evander Holyfield en 1997, Baalla arremetió con la boca abierta hacia la oreja izquierda del neozelandés David Nyika mientras lo mantenía abrazado.

Nyika logró aparentemente esquivar el ataque, ocurrido en el tercer asalto y del que no se percató el árbitro Nelka Shiromala Thampu (Sri Lanka) ni los cinco jueces.

Tras el combate, que Nyika dominó con claridad desde el principio y acabó ganando por decisión unánime (5-0), los organizadores dieron a conocer el incidente y la descalificación del púgil marroquí.

Balla "tuvo la clara intención de morder la oreja/cara de su oponente en el tercer asalto del combate", señaló un comunicado del grupo de trabajo especial para el boxeo del Comité Olímpico Internacional.

Balla ha sido descalificado por "su acción intolerable durante el combate", indicó. "El comportamiento antideportivo solo fue advertido por los Oficiales Técnicos de la BTF (siglas en inglés del grupo de trabajo) y el Delegado Técnico una vez finalizada la sesión en la que tuvo lugar el combate".

Fuera del ring, Nyika trató de restarle importancia al incidente en un mensaje en su cuenta de Instagram.

"El calor de la batalla puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Esto forma parte del deporte", justificó.

"No tengo más que respeto por mi oponente y puedo apreciar la frustración que debe haber sentido. Por favor, no le contacten si no tienen nada bueno que decir", pidió a sus seguidores.

Nyika se mantuvo como ganador del combate por marcador de 5-0 y enfrentará el viernes en los cuartos de final del peso pesado (81-91 kg) al bielorruso Uladzislau Smiahlikau.

Youness Balla, de 22 años, concluyó en el 17º lugar del último Campeonato Mundial de 2019.