Nathalee Aranda vuelve a Panamá y pone la mira en París 2024

Por Fermín E. Estribí S.



La saltadora Nathalee Aranda regresó a Panamá tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y, aclaró cuál será su próximo gran objetivo; París 2024.

"Me divertí bastante aunque no se me dieron los resultados en mi competencia", expresó Aranda tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Tocumen. "Pero desde ya tengo en la mira París 2024 y voy a trabajar arduamente para conseguir ese objetivo".

Para alcanzar esa meta, la panameña deberá pasar por las competencias del ciclo olímpico, por tal motivo adelantó que tiene previstas algunas opciones para entrenar fuera de Panamá.

Entre los eventos que forman parte del ciclo olímpico para Panamá están los Juegos Centroamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos.

La atleta, oriunda de la provincia de Colón, terminó en el puesto 27 de 30 competidoras en la prueba de salto largo de la cita olímpica de Tokio.