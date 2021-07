JUEGOS OLÍMPICOS Pablo Carreño dejó sin medalla a Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos

Por AFP



El español Pablo Carreño (N.11) conquistó la medalla de bronce en el torneo de tenis de Tokio-2020 después de ganar este sábado al serbio Novak Djokovic, que de esta manera se queda sin recompensa individual en estos Juegos.

Tras perder contra el ruso Karen Khachanov en semifinales y saber después que el bronce se lo jugaría contra Djokovic, "nunca dejé de creer en que podía ganar la medalla", aseguró en conferencia de prensa Carreño, que había hecho de Tokio-2020 una prioridad esta temporada.

"Para mí estar en unos Juegos era algo muy importante. No tuve la opción de estar en Rio (por ranking) y desde entonces deseaba como un loco participar en unos Juegos Olímpicos. Una medalla de bronce es un sueño hecho realidad", aseguró.

Ante un irreconocible Djokovic, Carreño se impuso por 6-4, 6-7 (6/8) y 6-3 para lograr la 13ª medalla del tenis español en unos Juegos Olímpicos y la cuarta en el torneo individual masculino tras las ganadas por Jordi Arrese (plata en 1992), Sergi Bruguera (plata en 1996) y Rafael Nadal (oro en 2008).

Quizá afectado aún por la sorprendente derrota de la víspera contra Alexander Zverev (perdiendo ocho juegos consecutivos cuando tenía el partido encarrilado en el segundo set), por el cansancio (era su 9º partido en una semana, contando el dobles mixto, y el 7º en apenas 72 horas) y por el sol a primera hora de la tarde, Djokovic jugó un partido irreconocible, cometiendo muchos más errores de los habituales y acabando desquiciado en el tercer set.

Primero lanzó su raqueta a la grada (vacía) tras no llegar a una pelota y después destrozó la raqueta tras perder un juego contra el poste de la red.

- Casi se repite el incidente del US Open -

Hay que recordar que el año pasado en octavos de final del US Open, Djokovic ya fue descalificado por pegar un pelotazo a una jueza de silla en un partido contra Carreño, que era la única victoria que tenía en cinco enfrentamientos frente a Djokovic.

Es la segunda derrota consecutiva para un Djokovic que parecía imbatible esta temporada y que buscaba seguir aspirando al Golden Slam con un oro en Tokio, pero se marchará de la capital nipona sin metal, ya que poco después de su derrota la organización del torneo anunció la baja para el partido por el bronce del doble mixto, que tenía que disputar este sábado con su compatriota Nina Stojanovic contra los australianos Ashleigh Barty y John Peers.

"Lamento no haber podido ganar una medalla para mi país. Ni ayer ni hoy pude dar mi nivel de tenis. Estoy agotado física y mentalmente, pero por supuesto que no me arrepiento de haber venido a los Juegos", explicó el serbio antes de anunciarse su renuncia al mixto.