"Quería vivir la sensación del podio", dice Mosquera tras plata en Tokio

Por AFP



El colombiano Luis Mosquera ganó bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, pero lo hizo por descalificación de un rival por dopaje, así que no se dio el gusto de estar en el podio. Ahora, con plata en Tokio-2020, se quita esa espina.

"Quería sentir la sensación del podio. La verdad que es algo que no tengo palabras (para describirlo) porque todo el año, toda la vida, hemos entrenado para esto", dijo Mosquera en rueda de prensa tras la presea de plata que logró en la categoría de los 67 kilos masculinos de la halterofilia, el primer metal de Colombia en Tokio-2020.

Mosquera alzó 331 kilos en total, 151 en arranque y 180 en envión, quedando detrás del chino Chen Lijun, que completó 332 (145 y 187).

El pesista sudamericano de 26 años recordó dos lesiones en la rodilla derecha que le hicieron pasar por quirófano, poniendo en peligro sus opciones olímpicas.

"No ha sido nada fácil. Todos entrenamos muy duro, tenemos luchas personales, pero Dios da bendiciones a sus guerreros", expresó. "Tuve dos cirugías en la rodilla derecha que casi me retiran del deporte. No tuve muy buenas competencias en 2019 y en 2020 llega la pandemia".

Mosquera estuvo muy cerca del oro, pero Chen Lijun se lo arrebató en su último intento.

"El sueño era ser campeón olímpico, pero tengo al lado a un competidor muy fuerte y me siento orgulloso de haber estado en el podio con él", concluyó.

Lijun es doble campeón mundial de los 67 kilos (2018 y 2019).