Tokio 2020 ¿Sexista y provocadora? Las atletas abren el debate sobre la vestimenta deportiva

El pasado domingo, el equipo Noruego de balonmano femenino fue multado por el uso de pantalones cortos en vez de un bikini como su vestimenta para jugar. La decisión de la Federación Internacional de Balonmano desató la polémica y volvió abrir el debate sobre lo que deben o no usar las mujeres deportistas, en comparación con sus pares masculinos.

Vea también: Las gimnastas alemanas compiten en Tokio con trajes de cuerpo entero

Las jugadoras del equipo noruego de balonmano de playa se quejaron de que los 'bikinis' que les dijeron que usaran en su última competencia era demasiado restrictivos, sexualizados e incómodos.

Por ello eligieron usar shorts durante el partido que disputaron con España por la medalla de bronce.

Antes de que comenzara el campeonato, Noruega se acercó a la Federación Internacional de Balonmano y pidió permiso para que las mujeres pudieran usar pantalones cortos.

La solicitud no solo fue rechazada, sino que se les recordó que las infracciones a las reglas eran punibles y cuando el equipo optó por pantalones cortos para el partido, recibió una multa por el equivalente a 177 dólares por jugadora.

Vea también: Biles explica su retirada del concurso general de gimnasia por "demonios en la cabeza"

Jessica Rockstroh, portavoz de la Federación, comenta que aún se desconoce el motivo de estas normas y que la investigación sobre esto estaba en proceso. Noruega ha sido el único país que se ha quejado oficialmente sobre el uso de estos uniformes, y lo hicieron con la intención de protestar la diferencia de reglas que se aplican a los atletas.

La jugadora noruega, Martine Wefler dijo que no entiende por qué no se puede jugar con pantalones cortos, y que hoy en día existen muchas críticas hacia el cuerpo de las personas, sobretodo las mujeres, asique deberían dejar vestirles un poco más.

Lamentablemente, no es la primera vez en la historia que las mujeres atletas han tenido problemas con sus vestimentas reglamentarias. Incluso, el ministro de cultura y deportes de Noruega, Abid Raja, publicó un Tweet en el que mostraba su desacuerdo, “Es completamente ridículo, se necesita un cambio de actitud en el machista y conservador mundo del deporte internacional”.

Vea también: Grandes estrellas del deporte, han sufrido de depresión

El sexismo es un mal presente día a día en los deportes, especialmente con las mujeres, a las que se les prohíbe usar vestimenta más cómoda y se les usa como objeto de beneficio para los hombres.

Esto lo comprueba un hecho que tuvo lugar en 2011, cuando la Federación Mundial de Bádminton decretó que las mujeres usaran faldas o vestidos para poder jugar, ya que esto iba a disparar las visualizaciones del deporte caído.

En una entrevista para la BBC, la periodista deportiva Renata Mendonca, afirmó que este tipo de regla no tiene justificación alguna, la forma de jugar no se verá afectada por el tipo de ropa que una use, e incluso al usar vestimentas adecuadas se sentirían más a gusto.

Mendoca también sostiene que la falta de mujeres líderes en las organizaciones deportivas es una desventaja para las atletas y penaliza su visibilidad en el mundo deportivo.

"Las competencias deportivas se concibieron para hombres, como muestra este tipo de incidentes. En 2021, las personas que dirigen organizaciones deportivas, generalmente hombres blancos, todavía ven a las mujeres atletas como un adorno, solo para complacer a los hombres".

"Debería ser decisión de las mujeres cuál es el mejor atuendo para ellas. Pero como hay pocas mujeres a cargo de organizaciones deportivas y la mayoría de las veces no hay ninguna, las voces de las atletas femeninas no se escuchan ", aclara.

Otro suceso relacionado a la vestimenta de una mujer ocurrió en 2016, en los Juegos Olímpicos de Rio, con la famosa imagen de una mujer egipcia jugando voleibol de playa con un hijab. Tal foto generó bastante revuelvo en las redes, donde muchas personas decían que era un choque cultural, mientras que otras comentaban que era más que nada el poder del deporte en la unión de culturas.

La jugadora Doaa Elghobashy, presente en la fotografía, fue la primera mujer en usar un hijab en la competición olímpica de voleibol de playa.

"He usado el hiyab durante 10 años ... No me aleja de las cosas que amo hacer, y el vóleibol de playa es una de ellas", comentó Elghobashy en ese momento.

Pero la excesiva discusión sobre una imagen, puso de relieve un problema mayor para muchos.

"No importa de qué cultura vengas, los cuerpos de las mujeres y la forma en que se visten todavía se considera propiedad pública, o, más exactamente, propiedad del patriarcado", escribió la periodista británica Hannah Smith.

"Como una superheroína". Así dijo sentirse la jugadora de tenis estadounidense Serena Williams en 2018 cuando sorprendió vistiendo un malla entera de licra color negro con una faja roja en la cintura en el Abierto de Francia, mundialmente conocido por su inmaculado código de vestimenta blanco.

A Williams le informaron que no le permitirían volver a usar este atuendo y el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, le dijo a la revista Tennis: "Creo que a veces hemos ido demasiado lejos. Hay que respetar el juego y el lugar".

Williams dijo que esta ropa la ayudó a lidiar con el problema de los coágulos de sangre, que según dijo casi acaban con su vida cuando dio a luz.

A través de las redes sociales la jugadora, número uno del mundo cuando dejó las canchas para ser mamá, alentó a otras madres que tuvieron partos complicados.

"Para todas las que tuvieron una dura recuperación tras su embarazo, aquí me tienen. Si yo puedo hacerlo, ustedes también. ¡¡¡Las quiero a todas!!!", publicó, junto a una foto suya luciendo su llamativo traje.

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF