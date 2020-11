Los jugadores de Ligue 1 formarán una "M" en homenaje a Maradona

Los dos equipos entrarán al terreno de juego con los acordes de una canción, todavía por decidir pero que debe recordar al 'Pibe de Oro'.

Durante el minuto de silencio formarán esa letra "M" en el centro del campo, en los partidos de Ligue 1 y Ligue 2.

La LFP comunicó el jueves que modificaría su protocolo de antes de los partidos para los homenajes a la leyenda argentina del fútbol, fallecida el miércoles a los 60 años.

La UEFA organizó minutos de silencio antes de todos sus partidos del miércoles en la Liga de Campeones y de la Europa League el jueves.

Este viernes continuaron dándose reacciones en Francia a la muerte de Maradona.

"A Maradona, le admiré. Le he visto jugar en sus mejores años. En el plano técnico, en el de la virtuosidad, era fenomenal (...) Es un jugador excepcional", afirmó Christian Gourcuff, el entrenador del Nantes, en una conferencia de prensa.

"Después, no le conozco, pero tuvo una vida que no fue un ejemplo. Hay que relativizar, no porque se haya muerto debe ser un ejemplo para la juventud", añadió el entrenador bretón de 65 años.