Italia es el país europeo más afectado por la epidemia del nuevo coronavirus, con más de 7.300 infectados y 366 fallecidos.

"Preocupados por la salud de nuestros jugadores y la de nuestros adversarios, hemos saltado al terreno de juego con mascarillas protectoras", escribió el club de los Abruzos (centro-este) en su cuenta de Twitter.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c