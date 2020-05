De medallista olímpico a repartidor en bicicleta

A sus 29 años, este deportista, medalla de plata en florete por equipos en los Juegos de Londres-2012, tenía el sueño de tomar parte en los Juegos Olímpicos en su país en este 2020, pero la pandemia del nuevo coronavirus obligó a aplazar esa cita a 2021.

"Comencé con esto por dos razones, ahorrar para poder viajar (a futuras competiciones) y para mantener mi forma física", dice sobre su trabajo como repartidor en bicicleta.

"Veo en la pantalla de mi teléfono las sumas que gano, pero esas cifras no son solo dinero para mí. Es un marcador que me mantiene en movimiento", señala.

La prensa japonesa ha descrito a este joven como un deportista 'amateur' sin medios, pero en realidad él mismo pidió a sus patrocinadores que suspendieran su aportación, aunque eso le obligara a vivir de sus ahorros.

Como todos los demás deportistas olímpicos del mundo, está en la incertidumbre absoluta desde que la pandemia frenó sus planes, incluidos sus entrenamientos.

- De repente, sin ocupación -

"No sé cuándo voy a poder volver al entrenamiento ni cuándo tendrá lugar el próximo torneo. No sé ni siquiera si voy a conseguir mantener mi condición mental y mi motivación un año más", lamenta.

"Nadie sabe cómo se va a desarrollar el proceso de las clasificaciones", afirma.

A la espera de ello, Ryo Miyake está contento con poder recorrer la inmensa capital en bicicleta, uniéndose así al gran 'ejército' de repartidores de la plataforma estadounidense Uber, que ha crecido con la pandemia.

"Cuando tengo un pedido en los barrios en cuesta de Akasaka o de Roppongi tengo un buen entrenamiento", explica durante uno de sus periplos en una tarde soleada de mayo.

Después de haberse perdido los Juegos de Rio-2016, fue decimotercero en el Mundial de esgrima del año pasado, situándose en cabeza de los japoneses.

