Las mejores proyecciones del Draft de la NBA 2020

Claro que al aún no haber terminado la campaña actual, no conocemos el orden en el que elegirán los equipos. Por eso, esta vez no vamos a incluir a las franquicias en el mock, sino simplemente pronosticar nuestro Top 30. A medida que haya más certezas sobre quién será dueño de cada puesto, incluiremos ese factor en futuros rankings.

Acá están, estos son, nuestros picks:

1. Anthony Edwards

Posición: Alero | Altura: 1,96 metro | Peso: 102 kilos

Una virtud: Potencia | Un defecto: Toma de decisiones

Comparación: Donovan Mitchell

2. LaMelo Ball

Posición: Base | Altura: 2,00 metros | Peso: 82 kilos

Una virtud: Playmaking | Un defecto: Selección de tiro

Comparación: Tomas Satoransky + Jamal Crawford

3. James Wiseman

Posición: Pivote | Altura: 2,16 metros | Peso: 110 kilos

Una virtud: Explosión atlética | Un defecto: Nivel técnico

Comparación: Hassan Whiteside

4. Onyeka Okongwu

Posición: Pivote | Altura: 2,06 metros | Peso: 112 kilos

Una virtud: Defensa | Un defecto: Sin tiro

Comparación: Bam Adebayo

5. Tyrese Haliburton

Posición: Base | Altura: 1,96 metros | Peso: 79 kilos

Una virtud: El pase | Un defecto: Falta poder anotador

Comparación: Lonzo Ball

6. Killian Hayes

Posición: Base | Altura: 1,96 metro | Peso: 98 kilos

Una virtud: Creación | Un defecto: Porcentajes de triples

Comparación: D'Angelo Russell

7. Obi Toppin

Posición: Ala pivote | Altura: 2,06 metros | Peso: 100 kilos

Una virtud: Atleta de élite | Un defecto: Defensa

Comparación: John Collins

8. Deni Avdija

Posición: Ala pivote | Altura: 2,05 metros | Peso: 99 kilos

Una virtud: Versatilidad ofensiva | Un defecto: Porcentajes de tiro (triple y libres)

Comparación: Danilo Gallinari

9. Devin Vassell

Posición: Alero | Altura: 1,98 metro | Peso: 88 kilos

Una virtud: Defensa | Un defecto: Creación

Comparación: Mikal Bridges

10. Cole Anthony

Posición: Base | Altura: 1,90 metro | Peso: 86 kilos

Una virtud: Capacidad anotadora | Un defecto: Armado de juego

Comparación: Kemba Walker

11. Tyrese Maxey

Posición: Escolta | Altura: 1,90 metro | Peso: 90 kilos

Una virtud: Defensa | Un defecto: Altura

Comparación: Avery Bradley

12. Isaac Okoro

Posición: Alero | Altura: 1,98 metro | Peso: 102 kilos

Una virtud: Defensa | Un defecto: Tiro externo

Comparación: Justise Winslow

13. Saddiq Bey

Posición: Alero | Altura: 2,03 metros | Peso: 98 kilos

Una virtud: Tiro externo | Un defecto: Falta de explosión

Comparación: Jae Crowder

14. Josh Green

Posición: Escolta | Altura: 1,98 metros | Peso: 95 kilos

Una virtud: 3&D | Un defecto: Falta de poder anotador

Comparación: Gary Harris

Fuente: nba.com