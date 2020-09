Los mejores momentos de Roberto Clemente en las Grandes Ligas

Durante las siguientes 18 temporadas, Clemente pasó de ser un jugador sólido a una superestrella con los Piratas. Conocido por su habilidad para batear hacia los canales y por su tendencia a hacerles swing a los pitcheos fuera de la zona de strike, Clemente tuvo línea de .317/.359/.475, a la vez que alcanzó los 3,000 hits y se ponchó apenas 1,230 veces.

Corría las bases de una manera desenfrenada y se salía con la suya gracias a su velocidad, la cual le permitió sumar 166 triples en las Mayores.

El juego de Clemente en el bosque derecho, donde ganó 12 Guantes de Oro consecutivos a partir de 1961, también era espectacular. Gracias a un brazo potente y preciso, el “Cometa de Carolina” encabezó el Viejo Circuito en asistencias desde los jardines cinco veces y ocupa el segundo lugar desde 1904 en asistencias de por vida como jardinero derecho con 255.

