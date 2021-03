Cuatro mujeres más demandan por agresión sexual a Watson, figura de la NFL

Por AFP



Deshaun Watson, estrella de los Houston Texans de la liga de football americano (NFL), fue acusado de agresión sexual por otras cuatro mujeres masajistas, con lo que suben a siete las demandas presentadas en su contra.

El abogado que representa los casos, Tony Buzbee, avanzó el viernes que interpondrán próximamente otras cinco demandas contra Watson, quien ha negado categóricamente las acusaciones.

Buzbee adelantó que también están investigando otros 10 testimonios recibidos.

"Ahora estamos representando a 12 mujeres y presentaremos los casos restantes a su debido tiempo, a medida que hagamos nuestra debida diligencia", dijo el abogado en una conferencia de prensa en Houston (Texas).

"Hemos hablado con más de 10 mujeres adicionales, son 22 mujeres en total, que han denunciado conductas similares a las expuestas en nuestros expedientes públicos", agregó.

Watson, que a sus 25 años es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, es acusado de conductas inapropiadas y agresiones sexuales, en su mayoría cuando recibía tratamiento de masajistas profesionales.

Una de las demandantes asegura que el 'quarterback' la forzó a realizar sexo oral durante un tratamiento en Houston el pasado diciembre y otra de tocarla sin consentimiento con sus genitales.

"Todos los casos que hemos presentado -y hemos investigado cada uno con mucho cuidado- contienen la misma conducta o una similar", dijo Buzbee. "Tres de las mujeres están sometidas a terapia como consecuencia de la conducta del acusado".

La NFL abrió el jueves su propia investigación sobre las acusaciones contra Watson, quien semanas atrás había solicitado a los Texans que lo traspasaran a otro equipo después de una difícil campaña en la que no clasificaron a playoffs.

Tras hacerse pública la primera acusación, Watson se defendió públicamente el martes negando los hechos y asegurando que la defensa de las demandantes le ofreció un acuerdo previo.

"Nunca he tratado a ninguna mujer con nada que no sea el máximo respeto", afirmó Watson en un mensaje en Twitter. "El abogado afirma que no se trata de dinero, pero antes de presentar la demanda hizo una petición de acuerdo de seis cifras sin fundamento, que rechacé rápidamente".

El 'quarterback' lideró la NFL en yardas de pase (4.832) en la temporada 2020, con 33 touchdowns y solo siete intercepciones, y ha sido seleccionado tres veces para el Pro-Bowl (Juego de las Estrellas).

Antes del escándalo, los Texans habían asegurado que estaban decididos a mantener en el equipo a Watson, a quien seleccionaron en la primera ronda del Draft de 2017.