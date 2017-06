La nueva generación alemana asusta a los campeones del 2014

"¡Final! 4-1, bien hecho Alemania. ¡Vamos!", escribió en Twitter Thomas Muller, uno de los referentes del grupo alemán, ausente en Rusia-2017, el jueves después del triunfo contra México.

Con un equipo en el que únicamente tres jugadores ganaron el Mundial en 2014 -Skhodran Mustafi, Matthias Ginter y Julian Draxler, capitán en la Confederaciones-, Alemania se plantó en la final, que jugará el domingo ante Chile.

Draxler el 'conector'

Draxler, testimonial en Brasil 2014, es el referente del grupo que compite en Rusia, con 23 años y 34 partidos internacionales únicamente.

'Conector' del ataque bávaro, como le definió el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio, el talento del París Saint-Germain ha jugado a gran nivel pero ha dejado la gloria para los recién llegados.

Es el caso de Leon Goretzka, de 22 años y su antiguo socio en las categorías inferiores del Schalke 04, que brilla con la Mannschaft tras varias temporadas en las que apuntaba grandes cosas pero se veía frenado por las lesiones.

Marcó dos goles en tres minutos (6 y 8) ante México, para un total de tres, siendo el máximo realizador del torneo junto con su compatriota Timo Werner, de 21 años y autor de un tanto ante el Tri.

"Ahora queremos ganar el título y que nuestras actuaciones se vean recompensadas", dijo el jueves Goretzka, que ha impresionado al público con su técnica, potencia y llegada.

Mesut Ozil, Toni Kroos, Sami Khedira y el resto de ilustres medios de la Mannschaft no deben descuidarse si no quieren perder su plaza en el once.

"¡Sí, final! Muy contento por ustedes chicos, disfruten de la victoria", escribió Ozil en Twitter tras el triunfo.

Werner, máximo goleador alemán de la Bundesliga este año con el Leipzig (21 goles), ha aprovechado sus oportunidades tras empezar el torneo en el banquillo. Antes de marcar a México sumó un doblete ante Camerún el domingo (3-1).

Se trata de un ariete oportunista, fuerte y descarado, que no descansa hasta que marca, como ocurrió ante el Tri, ante el que logró su objetivo tras errar dos opciones claras.

La zaga central de Alemania y del Bayern Múnich, Jerome Boateng y Mats Hummels, ausente en Rusia, también felicitó a sus herederos.

"¡Sí, a la final!, orgulloso de ustedes chicos", escribió Boateng, mientras que Hummels subió a la red una foto de unas manos aplaudiendo junto con la bandera alemana.

Resistente a un aluvión

La defensa germana, formada por Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger y Ginter el jueves, también demostró que está preparada para superar la presión.

México tiró 25 veces a portería -frente a 12 de Alemania-, con 9 lanzamientos entre los tres palos.

Ahí emergió Marc-André Ter Stegen, que ha ganado la partida a Bernd Leno y Kevin Trapp en la lucha por ser el primer suplente de Manuel Neuer, intocable.

Ahora los jóvenes alemanes tendrán una prueba de fuego frente a Chile el domingo en la final. En la primera fase fueron capaces de aguantar la intensidad de la Roja para lograr un empate (1-1) que les dejó un gran sabor de boca.

"Nadie esperaba que podíamos llegar a aquí cuando nos encontramos por primera vez hace unas semanas", señaló el atacante Lars Stindl, que marcó ante Chile y que es otra de las grandes apariciones de la competición.

"Sentimos que el empate no fue suficiente la última vez. Ahora tenemos otra oportunidad contra uno de los mejores equipos. Queremos llevar el trofeo a casa y haremos todo lo necesario para que ocurra", añadió Goretzka, erigido en líder de la nueva generación alemana.