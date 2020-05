Abogado argentino plantea regular los eSports en Latinoamérica

"Lo primero es definir y darle un valor legal a cada participante del ecosistema. Entender cómo funciona cada parte, los equipos, jugadores, los publishers (dueños de los videojuegos), para poder regular los posibles conflictos entre ellos en la doctrina", explicó a Efe este jueves.

Cyterszpiler, miembro de la organización de eSports más dominante en los últimos años en el videojuego League of Legends en Latinoamérica, realizó las tesis: Esports, Necesidad de Regulación y su Inserción en el Mercado Actual, con la que consiguió el grado de maestro en Gestión de Esports en la Universidad Internacional de Valencia.

"A la velocidad como avanzan y evolucionan los eSports, merecerían convertirse en una rama autónoma del derecho. Si se les llega a englobar en el derecho deportivo, eso va a tener sus aspectos positivos y negativos", agregó Cyterszpiler.

El sudamericano expuso que en este momento varias ramas del derecho como el mercantil, comercial, laboral, confluyen en los eSports lo que hace complejo reclamar los conflictos ya que son varios entes los que pueden resolverlo.

"Para avanzar, los eSports necesitan celeridad. Al haber tantas ramas del derecho involucradas, tienes entes a los que puedes ir a reclamar, pero esos entes a los que vayas, o el monto es muy insignificante o vas a demorar cinco años en hacer un reclamo y a lo mejor en ese periodo ya ni existimos", agregó.

El directo deportivo de Isurus, bicampeón latino de League of Legends en 2019, mencionó que tener una especie de TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) facilitaría la resolución de conflictos.

En la práctica, Cyterszpiler mencionó que el actor que tiene mayor relevancia es el publisher, que decide las reglas de sus competencias y es el 'dueño de la pelota'.

"Si tienes un conflicto con un publisher, tienes que resolverlo con ellos. Considero que debe haber un ente externo (tercero) que tome decisiones después de escuchar los argumentos de las partes de las misma manera", complementó.

El argentino comentó que la razón por la cual aún no existe regulación en Latinoamérica es porque aún no se genera la suficiente inversión y por ello no se gasta peso político para conseguirla.

"Hay muchos vacíos legales que se necesitan empezar a ver, ahora con una autorregulación el ecosistema funciona, pero qué pasará el día que haya un conflicto con muchos recursos detrás. Hay que regular antes de que esto se desborde y así respaldar la actuación de todos los actores", concluyó.

De acuerdo con la agencia especializada Newzoo, en 2019 los eSports tuvieron 32 millones de dólares en ganancias, el 2.9 por ciento de las totales a nivel mundial.