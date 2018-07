Bolivia pierde medalla por doping: relevista usó píldora anti-altura en Odesur

Ocampo reconoció que dio positivo en una prueba antidoping, tras disputar la disciplina de relevos 4x100, durante la prueba final en los juegos disputados en Cochabamba, centro del país, en junio pasado.

Arguyó que vive en Santa Cruz (este), a 400 metros sobre el nivel del mar, que sufrió los efectos de Cochabamba (centro), a casi 2.600 msnm y que compró en una farmacia local la pastilla "sorojchi pill", útil para los malestares asociados a la altitud.

"Yo tenía mucho dolor de cabeza, me sentía muy mal (...) entonces tomé un día antes aspirina, no me pasaba y tomé 'sorojchi pill' para el mal de altura", explicó en un video difundido en las redes sociales. Arguyó que desconocía que la píldora tenía un compuesto prohibido.

El presidente del COB, Marco Arze, manifestó este jueves que Odesur solicitó a Bolivia que el equipo de relevos integrado por Danitza Ávila, Alinny Delgadillo, Guadalupe Tórrez y Ocampo devuelva las medallas en beneficio de Perú, que clasificó tercera.

También informó que se confirmó que otro boliviano, Rodrigo Carvajal, bronce en boxeo, dio positivo, aunque no se conoce aún la versión de éste.

Asimismo, los medallistas deben devolver un premio que otorgó el gobierno boliviano: 20.000 dólares las que ganaron plata y 10.000 dólares el bronce.

Bolivia se situó en décima posición de los juegos, ganados por Colombia, escoltado por Brasil y Venezuela.

AFP.