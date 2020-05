Brady lanzó el nuevo producto, llamado PROTECT, a través de su compañía TB12 Sports. Se trata de un paquete de suplementos similar al que llegó a su tienda virtual a fines de marzo.

"Con los años aprendí lo importante que es ser proactivo en el cuidado de mi propio cuerpo", destacó Brady, de 42 años, en una publicación de Instagram que subió el lunes. "Estoy realmente orgulloso de anunciar este increíble nuevo producto de TB12 que les proporcionará exactamente lo que necesitan para mantenerse saludables, fuertes y resistentes para lo que se les presente".

Brady, en otra publicación posterior que también puso en Instagram, dijo que usaba el producto a diario.

PROTECT se vende como un suministro de 30 días por 45 dólares y pretende ayudar a activar el sistema inmunitario mientras contrarresta la "supresión inmunológica inducida por el estrés".

El paquete enumera la vitamina C, el extracto de alerce y la baya del saúco entre los ingredientes, y un descargo de responsabilidad establece que el producto no está aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) y que "no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad".

El extracto de saúco y alerce son remedios naturales comúnmente promocionados para el resfriado y la gripe. La baya del saúco está presente en dos productos que han sido señalados por la FDA como fraudulentos al afirmar que previenen o tratan el coronavirus.

El CEO de TB12, John Burns, defendió el momento del lanzamiento a Yahoo! Deportes.

"Ahora más que nunca, es importante contar con apoyo diario para una respuesta inmune saludable, ya que nuestros cuerpos están sujetos a factores estresantes constantes que agotan sus recursos", defendió Burns.

A finales de marzo, Brady promovió un paquete de bienestar TB12 de 147 dólares que incluía cinco productos. Según MassLive, Brady promocionó los productos en Instagram como "potenciadores inmunológicos".

Brady, como agente libre, tras 20 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra, firmó con los Buccaneers por dos temporadas y 50 millones de dólares garantizados además de tener la posibilidad de incrementar sus ingresos hasta los 59 con bonos de rendimiento.