Bruce Arians no tiene seguro que Antonio Brown pueda jugar ante Packers

Por EFE



El entrenador en jefe de los Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, no tiene todavía decidido si el veterano receptor abierto Antonio Brown va a estar disponible para el partido del Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) que van a disputar el próximo domingo.

Arians cree que la decisión final sobre Brown no se conocerá hasta las horas previas al partido que van a disputar en Green Bay (Wisconsin) ante los Pacers, que tendrán la ventaja de campo.

Brown sufrió una lesión de rodilla en contra de los New Orleans Saints el domingo, y participó en apenas un puñado de jugadas en la segunda mitad. No entrenó este jueves, y no estuvo presente durante la simulación del miércoles.

Arians explicó que Brown no necesitaría formar parte de ninguna sesión a lo largo de la semana para poder jugar el domingo.

"Antonio, será decisión de último momento antes del partido", señaló Arians. "Pero no, no tendría que entrenar. Es suficientemente veterano. Sabe lo que hace, Simplemente veremos lo que sucede con su condición física".

La ausencia del All-Pro ciertamente afectaría a los Buccaneers, sobre todo porque Brown fue el receptor abierto más buscado por el mariscal de campo Tom Brady a lo largo de los cinco partidos finales de la temporada regular, y que atrapó un pase de anotación de 36 yardas en la victoria de la Ronda de Comodines sobre Washington.

También, es uno de los pocos jugadores en plantilla con experiencia de campeonato en la liga, algo que será más importante cuando se enfrenten a los Packers, que son los favoritos en las apuestas y además tienen la ventaja de campo.

Por su parte, el coordinador ofensivo de los Buccaneers, Byron Leftwich, dijo saber cómo podría encajar a Brown en el ataque del equipo, si al final Arians considera que puede estar sobre el terreno de juego del Lambeau Field, sede de los Packers.

"Realmente no es tan difícil, porque no es algo que se presentó el día del partido", analizó Leftwich. "Tengo toda la semana para pensar en cada una de las cosas diferentes que podrían suceder. ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ... Estaremos listos para cualquiera que sea el caso".

Mientras que el tackle defensivo Vita Vea sí participó en el entrenamiento de este jueves.

El tackle nariz de 346 libras fue activado desde la lista de reservas lesionados esta semana, después de sufrir una fractura de tobillo en la Semana 5 frente a los Chicago Bears.

En la porción de 20 minutos de trabajo del entrenamiento abierto a los medios de comunicación, Vea lució en forma y no pareció tener problemas entrando y saliendo de su postura.

"Vita se movió bastante bien allá afuera cuando fue a toda velocidad", confirmó Arians. "Soy optimista en cuanto a su futuro y de poder contar con él nos daría un gran impulso a todo el juego defensivo, que debe ser clave para nosotros como equipo visitante".