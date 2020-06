Campeón del mundo de 100m, Christian Coleman, se enfrenta a suspensión tras test fallido

El velocista, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Doha-2019, ya estuvo cerca de ser suspendido el año pasado después de violar tres veces las normas antidopaje que le exigían informar de su paradero exacto.

Este martes, Coleman reveló en Twitter que el 9 de diciembre de 2019 protagonizó otro test fallido que ha estado tratando de impugnar los últimos seis meses.

"Unos días atrás, la AIU (Unidad de Integridad del Atletismo) llegó a la decisión que he estado apelando por seis meses de que fallé un test en diciembre de 2019 (...) Ahora esto puede resultar en que me suspendan", afirmó.

