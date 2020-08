Los Chiefs levantan su pancarta de campeones de Super Bowl

Los Chiefs repetirán la ceremonia el 10 de septiembre frente a 16.000 aficionados cuando abran la temporada de la NFL contra los Texans de Houston.

Patrick Mahomes, mariscal de campo del equipo, dijo que "el estandarte del campeonato será especial".

"Será algo que recordarás por el resto de tu vida. Me alegro de tener muchos de los mismos muchachos en el equipo que estuvieron conmigo en ese viaje", indicó.

The 2019 World Champions Flag has been raised 🙌 pic.twitter.com/D5ByP6YbK2