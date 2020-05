Comentarista de UFC rompe protocolo de seguridad por coronavirus

Relacionados Cejudo derrota a Cruz y anuncia su retiro del octágono en UFC 249

La velada, la primera actividad deportiva que se presenta en medio de las medidas de restricción para evitar la infección del coronavirus, comenzó con un combate preliminar entre los pesos semipesados Sam Alvey y Ryan Spann.

Después de la victoria por decisión dividida de Spann, Rogan lo entrevistó en el octágono.

Rogan realizó entrevistas dentro de la jaula octogonal en el mismo estilo inmediatamente después de la segunda y tercera peleas.

No las hizo a las peleadoras Carla Esparza y Aleksei Oleinik, ganadoras de la cuarta y quinta peleas, respectivamente, pero regresó a la lona para entrevistar a Anthony Pettis después de que ganó la sexta pelea, la última en la tarjeta preliminar.

A principios de la semana, Craig Borsari, vicepresidente ejecutivo de operaciones y producción de UFC, declaró que no se realizarían entrevistas posteriores en el octágono de la UFC 249.

El plan inicial era que el peleador ganador sería escoltado de la jaula después del combate a un área aislada donde se le daría un auricular desinfectado para una entrevista remota con Rogan.

Pero saliéndose del protocolo, el sábado Rogan realizó la entrevista dentro de la jaula y sin usar guantes estrechó la mano del peleador Spann.

Fuera del octágono, muchos, pero no todo el personal, portaba máscaras protectoras.

El locutor del octágono, Bruce Buffer, usó una máscara en la jaula y se la quitó para leer las presentaciones y los resultados mientras estaba dentro de la jaula.

"No es extraño en absoluto", dijo Spann cuando Rogan le preguntó sobre pelear sin aficionados.

Comentó que "he estado en 'The Contender (Series)' dos veces, así que estoy bien. No me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta un poco. Pero está bien, no fue nada, como dije, he estado en 'The Contender' dos veces, así que estoy listo para esto".

El viernes, Rogan declaró que "vamos a estar en una arena vacía, nadie estará cerca de mí".

"Todo el mundo tiene que estar muy lejos el uno del otro. Vamos a estar en rincones separados del Octágono, eso apesta. Todos estamos probados. Eso es lo que no tiene ningún sentido. No sólo estamos todos sanos y bien, estamos probados. Estamos limpios", señaló.

Agregó que "no tenemos que estar lejos, separados el uno del otro. Me hice la prueba (el jueves). Obtuve los resultados de mi hisopo en la nariz, di negativo. Y dos días antes me hice una prueba de anticuerpos, también negativo".

Dijo que "soy 100 por ciento negativo y por lo tanto no hay nada que temer".

Rogan y los otros dos miembros del equipo de transmisión de la UFC, Jon Anik y Daniel Cormier, estaban sentados en mesas separadas el uno del otro, el sábado.

El viernes, el UFC anunció que Ronaldo "Jacare" Souza fue retirado de su pelea programada contra Uriah Hall en UFC 249 después de que dio positivo al coronavirus.

Dos de las personas de la esquina de Souza también dieron positivo al COVID-19. Los tres fueron retirados del hotel y estarían "autoaislados fuera de las instalaciones", según una declaración de UFC.".