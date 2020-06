Conor McGregor, de aprendiz de plomero a estrella mundial

McGregor viene de un barrio popular de Dublín, Crumlin, donde su padre era taxista. Según su propia leyenda, siendo adolescente se unió a un club de boxeo local para poder defenderse de otros chicos de su escuela.

No era buen estudiante y dejó pronto su formación académica para pasar a ser aprendiz de plomero (fontanero): "Odiaba ese trabajo, era entre 14 a 15 horas al día, me daban órdenes y pronto me dije que eso no era para mí, que tenía que intentar cumplir mi sueño".

Su sueño no era el boxeo, sino las artes marciales mixtas, una mezcla de varios deportes de combate y que da un resultado espectacular. Pero su trayectoria pudo haber terminado rápidamente, ya que en su tercer combate, que además fue en su barrio de Crumlin, perdió ante un experimentado rival lituano y decidió entonces dejar de combatir.

Terminó por dar marcha atrás y poco a poco, en la nueva etapa de su carrera, se fue haciendo un nombre a base de victorias espectaculares y expeditivas, hasta el punto de captar la atención de la UFC, el principal organizador estadounidense de combates, que le fichó en 2013 para convertirle en una de sus estrellas.

Acumuló entonces los cinturones en la categoría de peso pluma pero se vio sorprendido en marzo de 2016 por el estadounidense Nate Díaz y decidió de nuevo parar su carrera. La UFC le recordó entonces que tenía un contrato que cumplir.

"188"

Dos años después de su derrota honrosa ante Floyd Mayweather en una mediática pelea, McGregor decidió retirarse una segunda vez tras haber sufrido un revés en octubre de 2018 ante el ruso Khabib Nurmagomedov por el título UFC de los pesos ligeros, en un combate que finalizó con una pelea gneral. Las dos figuras de las MMA fueron suspendidas después de lo ocurrido.

El pasado octubre, McGregor había anunciado que quería retomar las MMA y había efectuado su regreso en enero en Las Vegas, imponiéndose en apenas 40 segundos al estadounidense Donald Cerrone.

Su nueva retirada profesional, este domingo, ¿será la definitiva? Solo el tiempo lo dirá.

Con su barba y su cabello pelirrojo, el hombre apodado "The Notorious" es un deportista imprevisible, tanto en sus decisiones como en sus declaraciones y comportamiento.

Sus gustos como nuevo millonario llenan también páginas y páginas.

Antes de su lucrativo combate ante Mayweather le entregaron un yate que había adqurido y que bautizó como "188", en referencia a la indemnización de paro semanal que llegó a recibir y que era de 188 euros (212 dólares). La cobraba incluso en 2013, hasta que su carrera fue despegando.

Ahora es millonario y colecciona coches de lujo, viaja en avión privado y encarga trajes a medida.

Su nueva vida se presenta llena de lujos, a partir de ahora algo más alejado de los focos.