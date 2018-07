Demare, amor por las montañas, pero fuera de carrera

Demare, de 26 años, se siente muy unido a su tierra, Picardía. Reside cerca de Beauvais, a menos de un kilómetro de la casa de su infancia. Cerca de su hogar, se ocupa de un huerto que cultiva de acuerdo con métodos naturales, como seguidor de la permacultura (deja que el suelo viva y se regenere).

Su padre siempre tenía un huerto, y explica que "cuando estás acostumbrado a comer verduras de tus padres, rápidamente echas de menos comer cosas buenas cuando abres latas. Trato de comer bien, cocino con vapor o como crudo para no perder las propiedades . Mi comida me ofrece vitaminas y eso está vinculado a mi rendimiento".

Aunque sufrió lo indecible en los puertos de los Alpes y Pirineos, Demare es un amante de la montaña. En plena competición, depende del ritmo, si hay estrés o no, lo disfruta en mayor o menor medida.

"El problema es cuando el ritmo es demasiado alto en la carrera. Si te metes en un grupo bueno no hay estrés por no llegar fuera de control y disfrutas las montañas. En Dauphiné, el año pasado, fuimos a La Clusaz, al paso del Colombière, fue hermoso y me dije a mí mismo que tenía que volver para pasear".

Desde que era niño, Arnaud Demare, "Nono" entre sus compañeros, está impactado por la París-Roubaix, sobre todo porque sale de la ciudad picarda de Compiègne. Su padre, Joshua, que conduce la moto para sus entrenamientos, es un excorredor que hizo carreras en Oise. Su madre, Nadine, también fue ciclista.

En el entrenamiento de su equipo, Demare puede encontrar el apoyo de dos exganadores de la "Reina de los clásicos". Marc Madiot, el gerente general, ganó dos veces (1985 y 1991). Frédéric Guesdon, uno de los directores deportivos, es el último ganador francés (1997).

El ganador de Pau sabe manejar la presión, la tiene desde que ganó el campeonato mundial sub'23 de 2011. En su equipo actual es uno de los dos líderes, junto con Thibaut Pinot, el líder para la general. Damare tuvo la plena confianza de Marc Madiot, con cuya dirección ganó la Milán-San Remo 2016.