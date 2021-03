Deshaun Watson, figura de la NFL, enfrenta tres demandas por agresión sexual

Por AFP



La estrella de los Houston Texans de la liga de football americano (NFL), Deshaun Watson, enfrenta demandas de tres mujeres masajistas por conducta inapropiada y agresión sexual.

La última de las acusaciones, que el jugador niega, fue reportada este jueves por medios estadounidenses.

La demanda fue presentada en el tribunal de distrito del condado de Harris (Texas) y acusa a Watson de forzar a una masajista a realizar sexo oral durante un tratamiento en Houston el pasado diciembre.

A lo largo de esta semana fueron interpuestas otras dos demandas que señalan al mariscal de campo por acosar y tocar inapropiadamente a otras dos masajistas.

Watson, una de las figuras al alza de la NFL que está tratando de que los Texans lo traspasen a otro equipo, se defendió públicamente el martes tras hacerse pública la primera demanda.

"Como resultado de una publicación en las redes sociales de un abogado demandante que busca publicidad, recientemente he tenido conocimiento de una demanda que aparentemente se ha presentado contra mí", escribió el 'quarterback' en Twitter.

"Todavía no he visto la denuncia, pero sé esto: Nunca he tratado a ninguna mujer con nada que no sea el máximo respeto", sostuvo. "El abogado afirma que no se trata de dinero, pero antes de presentar la demanda hizo una petición de acuerdo de seis cifras sin fundamento, que rechacé rápidamente".

"A diferencia de él, para mí no se trata de dinero: se trata de limpiar mi nombre, y estoy deseando hacerlo", afirmó Watson.

En un comunicado, los Texans dijeron haber tenido conocimiento de la primera demanda contra su jugador la noche del martes a través de las redes sociales.

"Nos tomamos muy en serio las acusaciones de esta naturaleza que involucran a cualquier persona dentro de la organización de los Houston Texans", dijo la franquicia. "Esperaremos más información antes de hacer cualquier declaración adicional sobre este incidente".

Watson, de 25 años, lideró la NFL en yardas de pase (4.832) en la temporada 2020, con 33 touchdowns y solo siete intercepciones, y ha sido seleccionado tres veces para el Pro-Bowl (Juego de las Estrellas).

Los Texans, sin embargo, no lograron clasificar a los playoffs la pasada campaña. Su entrenador, David Culley, ha asegurado que el equipo está "comprometido" a mantener a Watson para la próxima temporada a pesar de su demanda de traspaso.