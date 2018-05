Dumoulin domina en el arranque del Giro, Froome tiene un día para olvidar

Dumoulin terminó con dos segundos de ventaja sobre el australiano Rohan Dennis (BMC) en un recorrido de 9.7 kilómetros.

"Me sentía bien en los últimos días, ha sido perfecto hoy. Es todo lo que quería: la primera plaza y sacar tiempo a mis adversarios", señaló Dumoulin, que inició la prueba con su maillot de campeón del mundo de contrarreloj.

"El trazado era perfecto, muy técnico, con muchas curvas", añadió sobre la histórica salida en Jerusalén.

Pero el ciclista holandés no está seguro de poder defender el maillot rosa todos los días de competición. "Veremos, el Giro es muy largo, es bonito tenerlo hoy, pero será duro defenderlo durante tres semanas, por lo que ya veremos lo que hacemos", dijo.

Dumoulin, que salió en última posición debido a su condición de campeón saliente, también sacó dos segundos al belga Victor Campenaerts, tercero, y 12 al portugués José Gonçalves, cuarto.

Entre los hombres importantes para la clasificación general, el británico Simon Yates (Mitchelton) acabó a 20 segundos, el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) finalizó a 33 y los colombianos Esteban Chaves (Mitchelton) y Miguel Ángel López (Astana) a 46 y 56 segundos respectivamente.

El italiano Fabio Aru (UAE-Emirates) fue 47º a 50 segundos de Dumoulin.

Fin de semana en Israel

"Es importante no viajar a Sicilia con demasiado atraso. El esfuerzo ha sido muy duro, no como deseaba, era mi primer crono del año pero no necesito hacer diez para estar bien, somos profesionales", señaló Pinot, ganador del reciente Tour de Los Alpes y vencedor de una etapa en el pasado Giro.

Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, cuya presencia en el Giro es criticada por el control antidopaje anormal que tuvo en la Vuelta a España que ganó en septiembre, se cayó horas antes de la salida al trazar una curva y sufrió cortes y heridas en el lado derecho de su cuerpo.

Tras su caída subió al autobús de su equipo para tratarse y prepararse para la contrarreloj. A continuación, el Sky aseguró que las heridas de su líder no eran graves. Froome regresa al Giro por primera vez desde 2010 con la intención de lograr las tres grandes rondas de manera consecutiva, tras su doblete del año pasado Tour-Vuelta.

"Mi rueda delantera resbaló en una curva, que abordé a 20 o 30 km/h, a la misma velocidad que en carrera", explicó luego Froome en palabras recogidas en la web del Sky.

"Un accidente siempre hace daño, pero estoy contento de que no haya sido más grave", apuntó.

Este fin de semana están previstas dos estapas en línea, del norte al sur de Israel, entre Haïfa y Tel Aviv el sábado, y entre Be'er Sheva y Eilat el domingo, antes de que el pelotón vuele a Sicilia para iniciar un recorrido muy exigente, especialmente en la última semana, con cinco llegadas en alto en siete días.