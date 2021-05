Dustin Johnson se baja del torneo Byron Nelson por problemas en una rodilla

Por AFP



El número uno del mundo del golf masculino, el estadounidense Dustin Johnson, anunció este lunes que no jugará el torneo Byron Nelson del Tour de la PGA esta semana por un problema persistente en una rodilla.

Johnson, quien se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda en septiembre de 2019, señaló en un comunicado emitido a través del PGA Tour que sería baja del evento de esta semana en Texas para concentrarse en mejorar de la dolencia.

El anuncio llega a poco más de una semana del segundo torneo del Grand Slam de 2021, el Campeonato de la PGA, que se llevará a cabo del 20 al 23 de mayo en Kiawah Island, Carolina del Sur.

"Lamento profundamente tener que retirarme del Byron Nelson de esta semana", dijo Johnson en el comunicado. "Desafortunadamente, las molestias en la rodilla que ocasionalmente siento han regresado, y después de consultar con mi equipo y entrenadores, creo que es mejor que me quede en casa y me concentre en mi trabajo de rehabilitación. No estoy satisfecho con esta situación, ya que tenía muchas ganas de jugar esta semana".

El jugador de 36 años no dio ningún indicio de si estará apto para el Campeonato de la PGA, donde Johnson apunta a capturar su segundo 'major' después de la victoria en el Masters de 2020.