Relacionados Triatleta panameña da positivo con coronavirus

"Los días con el virus fueron de incertidumbre y difíciles. Días en los que me mantuve esperando lo peor", expresó Real en un video que publicó en su cuenta de Instagram. "Pero ese momento no llegó".

La deportista manifestó que, para afrontar su situación, tuvo que aceptarla y llevar a cabo un plan de acción que la mantuviese optimista mientras esperaba que su cuerpo "volviera a la normalidad",

"Me motivaba levantarme todos los días, sentirme fuerte, sentirme bien", manifestó. "Me daba seguridad el saber que ese virus, en su momento, ya no iba a estar en mi cuerpo".

Real halló en el ejercicio su terapia para motivarse, liberar el estrés que le ocasionaba ese mal y seguir adelante en su batalla por la recuperación.

"Encontré una soga en mi casa y eso fue lo mejor que me pudo pasar", recordó. "Hacía rutinas con soga y eso me mantenía feliz y con mucha motivación", agregó.

La triatleta agradeció los mensajes de aliento que le enviaron varias personas durante su convalecencia y dejó el siguiente mensaje: "Quiero que sepan que de este momento vamos a salir, todos nosotros y el mundo entero. Debemos tener mucha fe y esperanza, que este virus no puede acabar con nuestros pensamientos, nuestras luchas, sueños y ganas de vivir".