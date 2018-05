Estrella del atletismo keniano da positivo por dopaje

"He leído las informaciones que me relacionan con el dopaje. Como atleta, he estado al frente de la lucha contra el dopaje en Kenia, una lucha en la que creo firmemente y a la que doy mi apoyo", declaró Kiprop al diario británico The Guardian.

"No querría destruir todo lo que he construido desde mi primera carrera internacional en 2007. Espero poder probar que soy un atleta limpio de todas las maneras posibles", añadió Kiprop, campeón mundial de los 1500 metros 2011, 2013 y 2015, en declaraciones al rotativo inglés.

Kiprop fue proclamado campeón olímpico de esta distancia en Pekín-2008 tras la descalificación por dopaje del marroquí Rachid Ramzi.

El agente de Kiprop, Frederico Rosa, admitió a The Guardian "estar al corriente de los rumores" que afectan a su protegido, pero no ofreció más detalles.

"Debo esperar a conocer la verdadera historia", añadió al The Guardian, que precisó que el positivo habría se habría producido en un control fuera de la competición a finales de 2017.