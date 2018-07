Etapa del Tour fue interrumpida por gases lacrimógenos que afectaron a los ciclistas

El incidente se produjo menos de 30 kilómetros después de la salida dada en Carcasona, en esta primera etapa pirenaica, de 218 kilómetros, con final en Bagneres de Luchon.

Los gases fueron utilizados por la policía contra una manifestación de agricultores, que protestaba contra la bajada de algunas ayudas económicas a su sector.

Grandes fardos de paja obstaculizaban la carretera y las fuerzas del orden, en su intervención para apartarlas, recurrieron a gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, causando molestias de esta manera a varios corredores.

La dirección de carrera decidió neutralizar la etapa momentáneamente para que los ciclistas afectados fuesen tratados.

"Me ha pillado por completo. Ha sido muy desagradable. Nos hemos ayudado entre compañeros. A mí por ejemplo me ha dado colirio un medico del Lotto, ya que tenía un picor desagradable. Hemos sido amigos entre los equipos cuando no hay muchas ocasiones para demostrarlo", afirmó al final de la etapa el ciclista del Movistar, Mikel Landa.

Un expediente judicial fue abierto tras los incidentes, que ocurrieron en esa región agrícola de La Piège, en el departamento de Aude.

- Fardos de paja -

Según las explicaciones de la prefectura de Aude, unos veinte agricultores del colectivo "Pour que Vive La Piège" (Para que Viva La Piege) intentaron prohibir el paso de la carrera poniendo una decena de grandes fardos de paja en medio de la ruta.

"Frente a la hostilidad de algunos manifestantes que se negaban a despejar la carretera, las fuerzas del orden alejaron a estas personas para quitar los obstáculos", precisó la prefectura.

El director del Tour, Christian Prudhomme, criticó a los productores agrícolas.

"No hay que añadir peligros a los ciclistas. Su terreno de expresión es la ruta. La carretera es libre. No se les puede encerrar en una piscina, en un estadio, o en una pista de tenis. Hay que respetarlos, toman suficientes riesgos en su trabajo", declaró Prudhomme.

"Muchos representantes del mundo agrícola han criticado claramente esta acción intolerable. Dejen la ruta a los ciclistas, respétenlos, cuando se sube, cuando se desciende, a los franceses, a los extranjeros, al maillot amarillo", añadió.

Según la prefectura, "el colectivo sindical y apolítico 'Pour que Vive La Piège' quería protestar contra la pérdida del estatuto de zona agrícola desfavorecida de la pequeña región agrícola de La Piège y contra las amenazas que pesan sobre las ganancias de los agricultores".

Si las manifestaciones son moneda corriente en la historia del Tour de Francia, las neutralizaciones de carreras han sido muy raras.

La más importante data de 1982, cuando una manifestación de obreros metalúrgicos de la fábrica Usinor consiguió la anulación de la etapa en Fontaine-au-Pire, en el norte de Francia, una contrarreloj por equipos.