Falcons vencen a los Rams y avanzan a ronda divisional

Los Falcons, que el año pasado cayeron en el Super Bowl frente a los campeones New England Patriots, contaron en esta ocasión con el veterano mariscal, de 42 años, quien realizó una doble función de quarterback y pateador.

Un excelente pase para touchdown de Ryan a Julio Jones de ocho yardas faltando cinco minutos prácticamente sentenció el destino de los Rams, que llegaron a los playoffs por primera vez desde el 2004.

En tanto, Atlanta alcanzó su boleto para los playoffs este año el último día de la temporada regular.

Los Falcons se fueron al descanso intermedio arriba en el marcador 13-10, gracias a dos goles de campo de tres puntos cada uno de Ryan, y un touchdown de su compañero Devonta Freeman.

En el primer cuarto, Ryan consiguió su primer field gol de 29 yardas a los siete minutos, y otro faltando un minuto y medio de ese tramo de 51 yardas, para poner el marcador 6-0 a su favor.

En el segundo, Freeman consiguió un touchdown de tres yardas y Ryan el punto adicional con su pateo, para irse arriba 13-0.

Empero, los Rams se acercaron en el marcador con 10 tantos en el segundo parcial por un pase de touchdown del mariscal Jared Geoff de 14 yardas a Cooper Kupp y gol de campo finalizando el segundo período del kicker Sam Ficken de 35 yardas, que dejó la cuenta 13-10 en el intermedio.

A mediados del tercero, Ryan, en su doble función de mariscal y kicker, volvió a marcar otro gol de campo de tres puntos, este de 25 yards, para alejar a los Falcons 16-10.

Ryan volvió a patear faltando 19 segundos para finalizar el tercer cuarto y los Falcons aumentaron a 19-10 su ventaja.

Posteriormente, al principio del cuarto parcial, el pateador Sam Ficken acercó al conjunto angelino 19-13 con un field gol de 35 yardas, pero no pudieron hacer más nada en el resto del partido.

Este domingo se llevarán a cabo dos partidos más de comodines con Buffalo vs Jacksonville, por la Conferencia Americana, y Carolina vs New Orleans por la Conferencia Nacional.