Héctor Cención recibió la bandera panameña para Centroamericanos y del Caribe

Relacionados Karateca panameño Héctor Cención designado abanderado para Barranquilla 2018

El ministro Sánchez entregó el emblema patrio a Cención, en acto celebrado este jueves en el Salón Paz de la Presidencia de la República, y que contó con la presencia del Presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, Mario Pérez Director del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), miembros de Federaciones Deportivas Nacionales y atletas que intervendrán en la competencia más relevante de la región.

La embajada deportiva panameña viajará a Barranquilla desde este viernes 13 de julio, en la avanzada que encabeza la señora Ivette Bourette, Jefa de Misión de la Delegación Nacional.

Panamá asistirá a estos juegos con una delegación de 191 personas en total; 123 de ellos son atletas (44 mujeres y 79 hombres) y competirá en 23 deportes (22 individuales y uno por equipo).

Nuestro país verá acción en atletismo, béisbol, badminton, boliche, boxeo, ciclismo de ruta, ecuestres, esgrima, gimnasia, golf, judo, karate do, levantamiento de pesas, luchas, natación, pentatlón moderno, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, triatlón, squash y voleibol de playa.

“Estoy muy orgulloso por este reconocimiento. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de las personas que creyeron en mí: mi mamá, El Sensei Gino, el Sr. Jurado, mis compañeros, El Comité Olímpico de Panamá y PANDEPORTES. Me pongo el compromiso de dejar el nombre de Panamá en lo más alto, he trabajado muy fuerte tanto física como mentalmente para estos Juegos”, comentó Héctor Cención.