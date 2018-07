A Hugo Montes el desempleo lo obligó a volver a las pesas para bañarse en oro

Y lo hizo para colgarse este domingo la medalla de oro en los 77 kilogramos de la modalidad de arranque en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

"La vida y la necesidad me obligaron a regresar a las pesas porque no tenía empleo. Creo que Dios determinó que debía estar acá. Me siento muy contento porque es él quien me da la fuerza para poder estar aquí y poder darle más alegrías a mi país", manifestó a Efe el deportista de 28 años luego de vencer al cubano Adriel La O García.

Montes, oriundo de la población de Puerto Gaitán, en los llanos orientales de Colombia, en el año 2012 había decidido abandonar la halterofilia luego de un enfrentamiento con los dirigentes deportivos de su región, de quienes se quejó por la falta del apoyo para seguir compitiendo.

"Después de cinco años de no hacer deporte de alto rendimiento, ni siquiera ir a un gimnasio ni nada por el estilo, se confirma que todo es posible en la medida que uno lo desea. Si realmente lo deseas con el corazón y trabajas para que eso sea realidad y si lo enganchas en la fe en Dios, todo se puede dar", dijo mientras acariciaba la medalla de oro ganada en el Coliseo Chelo de Castro de la Universidad del Atlántico.

En el 2017 en medio de dificultades económicas, y con el apoyo de los amigos que siempre creyeron en él, regresó para participar en las pruebas clasificatorias a los nacionales de pesas y gracias a su desempeño fue convocado nuevamente a la selección Colombia.

"La culminación de ese buen proyecto se vio hoy en los juegos Centroamericanos y del Caribe y la meta es seguir trabajando para pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020", agregó Montes, quien con su registro de 160 kg en la modalidad de arranque igualó el récord de estas justas que hace 20 años ostenta el cubano Pablo Lara.

Sobre la rivalidad con el isleño La O García, el colombiano recordó que lo conoce desde cuando competían en categorías juveniles y que para vencerlo en el arranque se planteó "una buena estrategia", pero en el envión estos cinco años de inactividad le pasaron cuenta de cobro: "fallé en un elemento técnico", explicó.

"Para mí era más importante ganar la medalla en Barranquilla que el récord porque la medalla siempre será tuya, mientras el récord en algún momento va caer y te quedas sin nada", argumentó el pesista de 1,65 metros de estatura nacido a orillas de un pequeño río llamado Manacacias.

Y aunque pasaron 60 meses en los que se alejó del deporte y trató de subsistir como pudo, él, que sabe de sacrificios y recompensas, cada día se levanta con la convicción de que la vida le ha dado una segunda oportunidad que no va a desaprovechar ya que simplemente quiere dejar en alto el nombre de Colombia.