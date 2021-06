Luis Sáez, montando a Essential Quality se gana el Belmont Stakes

Essential Quality se convirtió en el ganador de la edición 153 del Belmont Stakes al cruzar la meta con un tiempo extraoficial de 2:27.11.

Rombauer, ganador del Preakness Stakes, terminó en tercer lugar en Belmont Park.

En esta carrera destacó la ausencia de Medina Spirit y el entrenador Bob Baffert, quien está suspendido luego de que se confirmara el dopaje del caballo ganador del reciente Derby de Kentucky.

Aquí el triunfo de Essential Quality con la monta del panameño Luis Sáez.

Essential Quality is the winner of the 2021 @BelmontStakes! 🏆 pic.twitter.com/XyV048FuMZ