Mariscal de campo Joe Burrow elegido número 1 del draft 2020 NFL por Bengals

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció la selección desde el sótano de su residencia en Nueva York, desde donde informará del resto de las elecciones de la primera ronda del draft.

Burrow, de 23 años, era el unánime favorito para ser elegido en primer lugar tras protagonizar una última temporada de ensueño con la universidad de Louisiana State (LSU).

👑 There’s a new king in the Queen City! @Joe_Burrow10 is coming to The Jungle! 🐅#BurrOH | #SeizeTheDEYpic.twitter.com/8aUEAMoL73