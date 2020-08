Marqise Lee decide no jugar para los Patriots esta temporada

Marqise Lee, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, dijo el sábado que decidió optar por no participar en la temporada 2020.

Lee, de 28 años de edad, se convirtió en el séptimo jugador de los Patriots en declinar su participación en el campeonato.

Ningún equipo de la NFL ha tenido más jugadores que opten por salir de la temporada, como los tienen los Patriots.

Lee se convirtió en padre primerizo en febrero y dijo que proteger a su hija recién nacida, Alia, y a su familia, fue la clave para tomar su decisión.

"Este es un proceso que tuve, conmigo y mi pareja, en lo que respecta a la familia", dijo el jugador.

Agregó que "El factor de riesgo en el que creemos que está yendo por ahí, simplemente no valió la pena en cierto sentido. Simplemente también hay muchas incógnitas ".

"Sabíamos que Nueva Inglaterra tiene un gran sistema, pero le dije al entrenador que no estaría haciendo justicia yendo porque no podría hacerlo, no podría dar todo de mí sabiendo que mi familia estaría en casa preocupándose por la situación", indicó.

Además de Lee, los Patriots han tenido al apoyador titular Dont'a Hightower, al profundo de seguridad Patrick Chung, al tackle derecho Marcus Cannon, al jugador central de equipos especiales Brandon Bolden, al fullback Danny Vitale y al liniero ofensivo del escuadrón de prácticas Najee Toran optar por salir del 2020 temporada.