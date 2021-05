Medina Spirit, polémico ganador del Derby de Kentucky, queda tercero en Preakness

Medina Spirit pudo participar en Preakness Stakes, segunda parada de la emblemática Triple Corona de la hípica estadounidense, después de ser sometido a varios exámenes de sangre en los que dio negativo.

El ejemplar, cuya victoria en el Derby sigue pendiente del resultado de pruebas adicionales, tomó este sábado el liderato en el arranque de la carrera en Pimlico (Baltimore).

En la recta final, sin embargo, Medina Spirit se vio superado por Midnight Bourbon y Rombauer, montado por el jinete francés Flavien Prat, que llegó con una clara ventaja a la línea final.

Con dos ganadores distintos en el Derby y en Preakness, se confirma que esta temporada no habrá un ganador de la Triple Corona, que concluirá con la prueba de Belmont Stakes (Nueva York) el 5 de junio.

ROMBAUER HAS WON THE @PreaknessStakes!Rombauer passed Medina Spirit and Midnight Bourbon in the stretch at @PimlicoRC! pic.twitter.com/sfQmuO1Qjc