Ministro ruso defiende la buena fe del jugador de curling que dio positivo

El jugador de curling ruso Alexander Krushelnitsky, que dio positivo durante los Juegos de Pyeongchang, "no pudo tomar intencionadamente" el meldonium, declaró este martes el ministro ruso de Deportes Pavel Kolobkov, citado por las agencias de prensa del país.

"Es evidente que en este caso concreto, no pudo tomar este medicamento prohibido intencionadamente, simplemente no hubiera tenido sentido. Y el curling no es el tipo de deporte en el que los deportistas deshonestos se dopan", añadió.

"Sin ninguna duda es un error", añadió Kolobkov, precisando que es "importante comprender el error que se ha producido".

"Hoy es muy difícil para Sacha (Krushelnitsky) y todos sus compañeros, por lo que hago un llamamiento para no ceder a las emociones, para evitar las especulaciones. Nadie acusa a nadie, pero los hechos están ahí. Hay que buscar cuándo y cómo este medicamento se encontró en su organismo", añadió.

Horas antes el Comité Olímpico Ruso (COR) confirmó que el meldonium fue el producto prohibido tomado por Krushelnitsky.

"La concentración de meldonium encontrada en la muestra indica una sola toma del medicamento, lo que no tiene ningún sentido para obtener un efecto terapéutico en el cuerpo humano", explicó en un comunicado, añadiendo que ha abierto una investigación.

"Es muy conocido que el meldonium no hace efectos si no se toma de manera regular en el tiempo. El test efectuado a Alexander Krushelnitsky antes de los Juegos Olímpicos, así como todos los precedentes, fueron negativos. Por lo que la utilización consciente o sistemática de una sustancia prohibida no está confirmada", añadió el texto.

El lunes, el Tribunal Arbitral del Deporte, encargado del caso, había anunciado que Krushelnitsky, medalla de bronce en la prueba de curling mixto, había dado positivo.

Citado por las agencias de prensa rusas, el presidente de la Federación de Curling Rusa Dmitri Svichtchev declaró: "Reconocemos las muestras A y B tomadas a nuestro deportista, pero no estamos de acuerdo con el hecho de que tomara (meldonium) de manera voluntaria".

Muy utilizado en Europa del Este, el meldonium fue inscrito en la lista de productos dopantes en enero de 2016.

Usualmente destinado a curar anginas o cardiopatías, el meldonium también aumenta la vascularización del músculo cardíaco.

Krushelnitsky se arriesga a una suspensión y a la pérdida de la medalla de bronce ganada en Pyeongchang en curling mixto, que logró junto a su esposa.

Este nuevo caso, sobre un deportista presentado como 'limpio', cuestiona la hipotética reintegración de Rusia después de que no pudiera competir en Corea del Sur bajo su bandera.