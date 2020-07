Minsa y Pandeportes se reunirán para buscar solución a los entrenamientos de deportistas

"En el Ministerio de Salud, hay algunas asociaciones de deportes que han entregado planes o protocolos para poder ir abriendo de a poco, vamos a procurar una reunión esta misma semana con Pandeportes, y evaluar, sin embargo no me quiero comprometer con los deportes donde tiene que haber una gran cantidad de jugadores y que va haber contacto, por lo menos en lo que son nuestras dos provincias, me comprometo en el día de hoy, a reunirme con el director de Pandeportes para evaluar la posibilidad".