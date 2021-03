Número uno del golf, Dustin Johnson, confirma su renuncia a los Juegos de Tokio

Por AFP



El golfista Dustin Johnson, número uno del circuito PGA, confirmó este sábado que no integrará el equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos de Tokio debido al apretado calendario de torneos.

"Son un montón de viajes en un momento en el que para mí es importante sentir que estoy centrado en el circuito PGA", dijo Johnson tras concluir la tercera ronda del The Players Championship en Ponte Vedra Beach (Florida).

El ganador del último Masters de Augusta ya había avanzado el año pasado que no competiría en los Juegos programados para julio de 2020, con el objetivo de priorizar los playoffs del circuito PGA, que arrancaban dos semanas después de la cita olímpica.

Los Juegos terminaron posponiéndose un año y Johnson logró la corona de playoffs de la Copa Fedex, recibiendo un premio de 15 millones de dólares.

En esta ocasión, Johnson considera que el torneo de golf masculino de Tokio (del 29 de julio al 1 de agosto) se sitúa demasiado cerca del Abierto Británico, programado del 15 al 18 de julio, y del WGC St. Jude Invitational en Memphis, del 5 al 8 de agosto.

"Realmente no pensé mucho en ello. En realidad nunca decidí si iba a jugar o no. Simplemente no me inscribí", reconoció. "Si hubiera un poco más de tiempo, sobre todo si no se tratara de volar directamente de Tokio a Memphis y jugar el WGC, obviamente lo habría pensado mucho más".

Johnson, de 36 años, se clasificó para el equipo olímpico de golf estadounidense para Río-2016 pero declinó participar unas semanas antes por preocupaciones sobre el virus Zika.

Los cuatro golfistas estadounidenses mejor clasificados en el ranking PGA tras el Abierto de Estados Unidos de junio podrán competir en Tokio, siempre que todos ellos estén entre los 15 primeros.

Con Johnson autodescartado, los cuatro estadounidenses que se clasificarían actualmente son Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele y Bryson DeChambeau.