La madre de Patrick Mahomes se molestó con analista de ESPN

Por naturaleza, toda madre siempre defenderá a su hijo contra toda ofensa y en esta oportunidad fue la madre del "Quarterback" ganador del "Super Bowl" en el 2019, Patrick Mahomes.

Durante el partido de "Minday Night" entre Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens, el comentarista de ESPN Louis Riddick, llamó a Patrick "Pat" y esto enfadó a la madre del jugador, reflejándolo en un twitter:

“Si este comentarista no deja de llamar a mi hijo Pat… ugh, quizás grite”, escribió Randi Mahomes en su cuenta de twitter.

If this announcer doesn’t stop calling my son Pat.. ugh i may scream... lol #help@ESPNNFL@espn