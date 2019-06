Puerto Rico llevará una delegación de 244 deportistas a Panamericanos de Lima

De estos 244 deportistas, el 55 % son hombres y el 45 % son mujeres, los cuales competirán en 24 deportes y 29 disciplinas, según detalló hoy la directiva del Copur, dirigida por Sara Rosario, en una presentación de la delegación en la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

De igual forma, la delegación puertorriqueña competirá en alrededor del 30 % de los eventos de los Panamericanos en Lima, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto.

"Sepan ustedes que los ojos del país estarán sobre ustedes, que han trabajado mucho y que han sudado la gota más que gorda para estar en esta delegación", expresó Rosario a los alrededor de 35 deportistas que acudieron a la presentación de este jueves.

"Vamos a traer lo mejor para esta isla, como siempre lo hemos hecho, con mucho orgullo, con mucha humildad, con un juego limpio y siempre mirando a nuestro adversario bien en la mirilla, sabiendo que tienen la oportunidad única de subir al podio. Aquí no hay nadie a quien no podamos derrotar", enfatizó la líder olímpica.

Al mismo tiempo, Rosario mencionó a otros grandes deportistas puertorriqueños, como Mónica Puig, Javier Culson y Jaime Espinal, que lograron grandes gestas, tanto a nivel olímpico y panamericano, por lo que han sido considerados héroes nacionales.

Entre los deportistas que asistieron, estuvo el recién nombrado abanderado de la delegación, el luchador Franklin Gómez, quien relató que es el único y primer miembro de su familia que se dedica al deporte.

De igual manera, por ser el elegido de cargar la bandera de Puerto Rico en la ceremonia de apertura de la competencia continental, Gómez ostenta un peso adicional de representar a la isla que lo adoptó desde pequeño, tras emigrar junto a su madre desde la República Dominicana.

"He tenido muchos combates que he perdido y pienso en lo que pude hacer diferente. Pero, no hay nada más bonito que saber que trataste y que te vas con tu frente en alto porque lo diste todo", reflexionó Gómez frente a sus compañeros de la delegación.

En la misma ceremonia de apertura también actuará otro puertorriqueño, el cantante Luis Fonsi.

De los 244 deportistas, 110 son mujeres, una disminución de 19 de las que participaron en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

No obstante, el número de deportistas masculinos aumentó de 120 a 134.

Rosario, no obstante, explicó que la composición final de la delegación está sujeta a cambios.

Igualmente, los nombres de los integrantes de la delegación que se mencionaron en la presentación fueron para propósitos de la inscripción del equipo ante la Comisión Organizadora de los XVII Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019.

Rosario dijo además que la inversión económica de la delegación es de 2,3 millones de dólares, aportados entre el Gobierno de Puerto Rico y patrocinadores.

Rosario, por su parte, resaltó que 11 de los equipos de Puerto Rico que lograron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, participarán en Lima.

Esos once equipos son baloncesto (masculino y femenino), voleibol (masculino y femenino), balonmano (masculino y femenino), polo acuático (masculino y femenino), sóftbol femenino, béisbol masculino y el 3x3 de baloncesto masculino.

En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, Puerto Rico obtuvo 15 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 13 de bronce.

La medalla de oro fue conquistada por la dupla en vela, Raúl Ríos y Fernando Monllor, mientras que la de plata fue lograda por Javier Culson en los 400metros vallas.

No obstante, ni Ríos ni Culson participarán en Lima.

Rosario, de igual manera, detalló que en 22 disciplinas en Lima serán clasificatorias a Tokio, entre ellas, atletismo, bádminton, balonmano, clavados, natación, natación artística, polo acuático y ecuestre.

El abanderamiento de la delegación se celebrará el 13 o 14 de julio próximos.

