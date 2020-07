Redskins de la NFL se llamarán Washington Football Team en 2020 tras acusaciones por racismo

La franquicia capitalina había avanzado a mediados de este mes que eliminaría su controvertido apodo de Redskins (Pieles Rojas), criticado durante décadas por ser considerado ofensivo hacia las comunidades nativas de Estados Unidos.

Al emplear el nombre temporal de Washington Football Team, el equipo contará con más tiempo para elegir un apodo que sustituya definitivamente a Redskins, que venía usando desde 1933.

Esta decisión permite a la franquicia "llevar a cabo un proceso en profundidad para incluir adecuadamente los aportes de jugadores y exjugadores, aficionados, comunidad y patrocinadores", dijo el equipo en un comunicado de prensa.

"Hasta la fecha, nos ha complacido ver a tantas personas presentando su visión de cuál debería ser el nuevo nombre y diseño en sus redes sociales y esperamos incluir sus aportaciones a medida que avanza este proceso", añadió el comunicado.

It's the uniforms for us 👏 pic.twitter.com/7BGOmSqjMY