Santiago Edwards, un padre orgulloso que no se cansó de corear los golpes que conectaba Joselyne

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Santiago Edwards, es el padre de Joselyne Edwards, la panameña que tiene a toda una nación muy feliz por su triunfo el pasado sábado en el evento Fight Island 7, de la UFC, realizada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Aun recuperando su voz, Santiago no pudo ocultar su emoción después del combate de Joselyne ante la china Wu Yanan a quien derrotó por decisión unánime. Panameña que hizo historia al ser la primera en combatir en la UFC.

“Me está volviendo la voz, porque cuando ella estaba pegando allá y aquí en Don Bosco, Teremar, estábamos pegando aquí también”, señalaba entre risas un padre orgulloso.

Todavía sigue el banner con la foto de su hija en la entrada de su casa, luego del combate y lo más probable que seguirá ahí hasta cuando regrese Joselyne.

Santiago también nos confesó que en la noche antes del combate de su hija, ya estaba tirando puñete dormido:

“Dormido le metí un codazo a mi esposa (entre risas) yo estaba pelando antes de la pelea” (entre risas).

El sábado no era un sábado cualquiera para Santiago, desde muy temprano sus vecinos en calle segunda Teremar y todo Don Bosco, le enviaban buenas vibras antes del combate de Joselyne:

“A mí me conocen en Teremar como “One and One” el Panadero, yo cocino comida afroantillana, plantintá, patí, empanadas de piña y entonces todo el mundo en la calle me decían que apoyarían a mi hija, luego saqué el televisor aquí en el porche, yo estaba con mi compadre y cuando estábamos coreando puñetes, los vecinos se vinieron para acá, por eso salió una foto en redes sociales”.

Una vez vio a Joselyne en el octágono de la UFC, Santiago Edwards reconoció que sus emociones estuvieron a tope.

P: Una vez que su hija subió al octágono, me imagino que las emociones en su casa subieron a millón ¿Verdad?

R : “A millón, a trillón, no sé ni a cuánto, pero yo le estoy diciendo que ella estaba peleando allá y mi compadre y yo estábamos peleando acá y después vinieron los vecinos y nadie se acordó del coronavirus, ni mascarilla, ni nada de eso, estábamos aquí como se dice en una burbuja familiar”.

Santiago Edwards tampoco ocultó su emoción al momento de escuchar la decisión de los jueces y que le dieron el triunfo a Joselyn y al verla arropada con la bandera de Panamá:

“Ella ganó para una federación, de los Estados Unidos, de la UFC, pero la bandera que ella alzó fue la de Panamá, yo espero que cuando venga mi hija a Panamá que me reciban a Joselyne Edwards, así como reciben a los futbolistas a todo el mundo que va a alzar la bandera afuera con esa misma fuerza, con todo y mascarilla, aunque estamos en pandemia”.

Una persona a la que agradece de todo corazón, Santiago Edwards, es la madre de Joselyne, Lineth Laboriel, quien también ha ayudado muchísimo a la formación de su hija; “Ella es la que estuvo a cargo de la infancia de mi nena, de Joselyne Edwards”, aspecto que dejó muy claro Santiago.

Finalmente el padre de Joselyne le envió un mensaje a la ciudadanía y a los encargados de dirigir el deporte panameño; “Espero que apoyen al deporte, porque este país lo que necesita son personas que levanten la bandera tricolor de Panamá”, sentenció Santiago Edwards.