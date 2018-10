Maya Gabeira logra récord Guiness en la playa donde casi pierde la vida

Según publicó en su perfil social la propia surfista, la Liga Mundial de Surf le ha notificado que el registro de dicha ola ha sido aprobado como la más grande que ha logrado surfear una mujer.

La joven brasileña logró la hazaña el pasado 18 de enero en una playa de la localidad de Nazaré, aunque hasta este lunes no tuvo el reconocimiento oficial.

En esta misma playa, Gabeira sufrió un accidente en octubre de 2013, cuando al intentar sortear una ola gigante estuvo a punto de ahogarse.

Las malas condiciones meteorológicas dificultaron su rescate y al llegar a la costa le tuvieron que practicar un masaje cardiovascular, y luego estuvo varios meses sin poder competir al máximo nivel.

La surfista reconoce que "ha sido un sueño" lograr este récord, más aún tras el accidente de 2013.

Las playas de Nazaré, 120 kilómetros al norte de Lisboa, acogen cada año a cientos de practicantes de surf, ya que se generan olas de grandes dimensiones.

EFE.

Congratulations @MayaGabeira for making history as the @GWR Women’s XXL Biggest Wave World Record holder. Video by Nuno Dias | #CatchThisWavepic.twitter.com/eJromAjMib